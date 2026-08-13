Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Donnerstagvormittag stabil

Bei der Georg Fischer-Aktie liess sich um 09:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 52,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 20'421 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Georg Fischer-Aktie bis auf 52,45 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die Georg Fischer-Aktie bis auf 52,20 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 52,40 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 5'801 Georg Fischer-Aktien umgesetzt.

Bei 66,20 CHF markierte der Titel am 26.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der Georg Fischer-Aktie. Bei 38,70 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 25,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,37 CHF. Im Vorjahr hatte Georg Fischer 1,35 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Georg Fischer am 03.03.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Georg Fischer-Anleger Experten zufolge am 01.03.2028 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,75 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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