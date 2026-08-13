Georg Fischer Aktie 116915100 / CH1169151003
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13.08.2026 16:29:00
Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer schiebt sich am Nachmittag vor
Die Aktie von Georg Fischer gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Georg Fischer-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 52,75 CHF.
Um 16:28 Uhr stieg die Georg Fischer-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 52,75 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'472 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Georg Fischer-Aktie sogar auf 52,75 CHF. Bei 52,40 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 43'007 Georg Fischer-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 66,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 26.08.2025 erreicht. 25,50 Prozent Plus fehlen der Georg Fischer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 38,70 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Abschläge von 26,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem Georg Fischer seine Aktionäre 2025 mit 1,35 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,37 CHF je Aktie ausschütten.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.03.2027 terminiert. Die Veröffentlichung der Georg Fischer-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 01.03.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Georg Fischer einen Gewinn von 2,75 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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