Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Mittag im Plus

Die Georg Fischer-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 52,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'446 Punkten notiert. Bei 52,70 CHF erreichte die Georg Fischer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 52,40 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 31'218 Georg Fischer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 66,20 CHF. Derzeit notiert die Georg Fischer-Aktie damit 20,54 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 38,70 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Georg Fischer-Aktie mit einem Verlust von 26,43 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,37 CHF, nach 1,35 CHF im Jahr 2025.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Georg Fischer am 03.03.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 01.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Georg Fischer ein EPS in Höhe von 2,75 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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