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12.11.2026 16:29:00
Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste
Die Aktie von Georg Fischer gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Georg Fischer-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 58,90 CHF abwärts.
Die Georg Fischer-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 58,90 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 21'274 Punkten realisiert. Die Georg Fischer-Aktie gab in der Spitze bis auf 58,20 CHF nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 58,85 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 31'411 Georg Fischer-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 30.09.2026 auf bis zu 59,70 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,36 Prozent könnte die Georg Fischer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 38,70 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Georg Fischer-Aktie derzeit noch 34,30 Prozent Luft nach unten.
Nachdem Georg Fischer seine Aktionäre 2025 mit 1,35 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,39 CHF je Aktie ausschütten.
Georg Fischer wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 01.03.2028.
Experten taxieren den Georg Fischer-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,84 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Georg Fischer AG
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Georg Fischer am 12.11.2026
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