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12.11.2026 12:29:00
Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Mittag gesucht
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Georg Fischer. Zuletzt konnte die Aktie von Georg Fischer zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 59,30 CHF.
Um 12:28 Uhr wies die Georg Fischer-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 59,30 CHF nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 21'352 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Georg Fischer-Aktie sogar auf 59,50 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 58,85 CHF. Bisher wurden heute 16'686 Georg Fischer-Aktien gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (59,70 CHF) erklomm das Papier am 30.09.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 38,70 CHF. Abschläge von 34,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,39 CHF, nach 1,35 CHF im Jahr 2025.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.03.2027 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.
Den erwarteten Gewinn je Georg Fischer-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,84 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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Georg Fischer am 12.11.2026
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