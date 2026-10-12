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Georg Fischer Aktie 116915100 / CH1169151003

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12.10.2026 09:29:00

Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer reagiert am Vormittag positiv

Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer reagiert am Vormittag positiv

Die Aktie von Georg Fischer gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Georg Fischer-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 58,25 CHF.

Georg Fischer
58.22 CHF -0.08%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr sprang die Georg Fischer-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 58,25 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'634 Punkten notiert. Bei 58,75 CHF markierte die Georg Fischer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 58,75 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 4'106 Georg Fischer-Aktien.

Am 11.10.2025 markierte das Papier bei 60,85 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Georg Fischer-Aktie derzeit noch 4,46 Prozent Luft nach oben. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 38,70 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Georg Fischer-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,35 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,39 CHF belaufen.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Georg Fischer am 03.03.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Georg Fischer-Anleger Experten zufolge am 01.03.2028 werfen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Georg Fischer ein EPS in Höhe von 2,88 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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