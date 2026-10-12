Georg Fischer Aktie 116915100 / CH1169151003
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12.10.2026 16:29:00
Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Nachmittag nahe Vortagesschluss
Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von Georg Fischer. Die Georg Fischer-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt bei 58,05 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages.
Zum Vortag unverändert notierte die Georg Fischer-Aktie um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel bei 58,05 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 19'668 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Georg Fischer-Aktie bei 58,75 CHF. Bei 57,75 CHF markierte die Georg Fischer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 58,75 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 35'793 Georg Fischer-Aktien den Besitzer.
Am 11.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 60,85 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,82 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 38,70 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Georg Fischer-Aktie ist somit 33,33 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Für Georg Fischer-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,35 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,39 CHF ausgeschüttet werden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.03.2027 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Georg Fischer rechnen Experten am 01.03.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,88 CHF je Georg Fischer-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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