Georg Fischer Aktie 116915100 / CH1169151003
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12.10.2026 12:29:00
Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Montagmittag mit Kursverlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Georg Fischer. Die Georg Fischer-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 57,90 CHF abwärts.
Die Georg Fischer-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 57,90 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'579 Punkten liegt. Die Georg Fischer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 57,80 CHF ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 58,75 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 27'588 Georg Fischer-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 60,85 CHF erreichte der Titel am 11.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Georg Fischer-Aktie mit einem Kursplus von 5,09 Prozent wieder erreichen. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 38,70 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Georg Fischer-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,35 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,39 CHF belaufen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Georg Fischer am 03.03.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der Georg Fischer-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 01.03.2028.
Den erwarteten Gewinn je Georg Fischer-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,88 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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