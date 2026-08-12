Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer verbilligt sich am Mittwochvormittag

Die Georg Fischer-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 52,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'466 Punkten notiert. Die Georg Fischer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 52,80 CHF ab. Den Handelstag beging das Papier bei 53,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 4'182 Georg Fischer-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.08.2025 bei 66,20 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Georg Fischer-Aktie somit 20,24 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 38,70 CHF am 23.03.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 26,70 Prozent könnte die Georg Fischer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten Georg Fischer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,35 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,37 CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 03.03.2027 erwartet. Experten kalkulieren am 01.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Georg Fischer.

In der Georg Fischer-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,75 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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