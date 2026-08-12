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Georg Fischer Aktie 116915100 / CH1169151003

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12.08.2026 09:29:00

Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer verbilligt sich am Mittwochvormittag

Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer verbilligt sich am Mittwochvormittag

Die Aktie von Georg Fischer gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Georg Fischer nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 52,80 CHF.

Georg Fischer
52.22 CHF -1.73%
Kaufen Verkaufen

Die Georg Fischer-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 52,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'466 Punkten notiert. Die Georg Fischer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 52,80 CHF ab. Den Handelstag beging das Papier bei 53,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 4'182 Georg Fischer-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.08.2025 bei 66,20 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Georg Fischer-Aktie somit 20,24 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 38,70 CHF am 23.03.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 26,70 Prozent könnte die Georg Fischer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten Georg Fischer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,35 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,37 CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 03.03.2027 erwartet. Experten kalkulieren am 01.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Georg Fischer.

In der Georg Fischer-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,75 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Lotus_studio / Shutterstock.com
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