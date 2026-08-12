Georg Fischer Aktie 116915100 / CH1169151003
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12.08.2026 16:29:00
Georg Fischer Aktie News: Anleger schicken Georg Fischer am Mittwochnachmittag ins Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Georg Fischer. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,5 Prozent auf 52,15 CHF.
Das Papier von Georg Fischer gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 52,15 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'386 Punkten steht. Bei 52,15 CHF markierte die Georg Fischer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 53,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 36'659 Georg Fischer-Aktien umgesetzt.
Am 26.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 66,20 CHF an. 26,94 Prozent Plus fehlen der Georg Fischer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 38,70 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Georg Fischer-Aktie mit einem Verlust von 25,79 Prozent wieder erreichen.
Nachdem Georg Fischer seine Aktionäre 2025 mit 1,35 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,37 CHF je Aktie ausschütten.
Am 03.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Georg Fischer veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 01.03.2028 erwartet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,75 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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