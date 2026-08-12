Georg Fischer Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Georg Fischer

Das Papier von Georg Fischer gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 52,70 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'408 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Georg Fischer-Aktie bis auf 52,60 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 53,00 CHF. Zuletzt wechselten 16'915 Georg Fischer-Aktien den Besitzer.

Am 26.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 66,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 25,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 38,70 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 1,35 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,37 CHF je Georg Fischer-Aktie.

Georg Fischer dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Georg Fischer rechnen Experten am 01.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,75 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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