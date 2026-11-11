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11.11.2026 09:29:00
Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer legt am Vormittag zu
Die Aktie von Georg Fischer gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Georg Fischer legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,4 Prozent auf 58,85 CHF.
Die Georg Fischer-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 58,85 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 21'166 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Georg Fischer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 59,15 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 58,60 CHF. Zuletzt wechselten 17'708 Georg Fischer-Aktien den Besitzer.
Am 30.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 59,70 CHF. Der aktuelle Kurs der Georg Fischer-Aktie ist somit 1,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 38,70 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nach 1,35 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,39 CHF je Georg Fischer-Aktie.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 03.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Georg Fischer im Jahr 2026 2,84 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Georg Fischer AG
Analysen zu Georg Fischer AG
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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Georg Fischer am 11.11.2026
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