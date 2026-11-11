Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer legt am Vormittag zu

Die Georg Fischer-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 58,85 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 21'166 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Georg Fischer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 59,15 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 58,60 CHF. Zuletzt wechselten 17'708 Georg Fischer-Aktien den Besitzer.

Am 30.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 59,70 CHF. Der aktuelle Kurs der Georg Fischer-Aktie ist somit 1,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 38,70 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 1,35 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,39 CHF je Georg Fischer-Aktie.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 03.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Georg Fischer im Jahr 2026 2,84 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Georg Fischer-Aktie

Georg Fischer-Aktie in Rot: Ton Büchner als neuer Verwaltungsratspräsident vorgeschlagen

GF-Aktie: Verkauf von Precicast-Gruppe abgeschlossen

GF-Aktie fester: Georg Fischer ernennt neuen Vertriebschef für die USA