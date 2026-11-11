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11.11.2026 16:29:00
Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Georg Fischer. Das Papier von Georg Fischer konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,8 Prozent auf 59,10 CHF.
Die Georg Fischer-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 59,10 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 21'156 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Georg Fischer-Aktie sogar auf 59,40 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 58,60 CHF. Der Tagesumsatz der Georg Fischer-Aktie belief sich zuletzt auf 48'871 Aktien.
Am 30.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 59,70 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,02 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Georg Fischer-Aktie. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 38,70 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Georg Fischer-Aktie.
Nachdem Georg Fischer seine Aktionäre 2025 mit 1,35 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,39 CHF je Aktie ausschütten.
Georg Fischer wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 vorlegen. Schätzungsweise am 01.03.2028 dürfte Georg Fischer die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,84 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Georg Fischer AG
Analysen zu Georg Fischer AG
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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Georg Fischer am 11.11.2026
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