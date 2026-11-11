Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker

Die Georg Fischer-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 59,10 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 21'156 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Georg Fischer-Aktie sogar auf 59,40 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 58,60 CHF. Der Tagesumsatz der Georg Fischer-Aktie belief sich zuletzt auf 48'871 Aktien.

Am 30.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 59,70 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,02 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Georg Fischer-Aktie. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 38,70 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Georg Fischer-Aktie.

Nachdem Georg Fischer seine Aktionäre 2025 mit 1,35 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,39 CHF je Aktie ausschütten.

Georg Fischer wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 vorlegen. Schätzungsweise am 01.03.2028 dürfte Georg Fischer die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,84 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Georg Fischer-Aktie

Georg Fischer-Aktie in Rot: Ton Büchner als neuer Verwaltungsratspräsident vorgeschlagen

GF-Aktie: Verkauf von Precicast-Gruppe abgeschlossen

GF-Aktie fester: Georg Fischer ernennt neuen Vertriebschef für die USA