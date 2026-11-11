Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Mittwochmittag mit Aufschlag

Die Georg Fischer-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 59,10 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 21'103 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Georg Fischer-Aktie bis auf 59,20 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 58,60 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 30'474 Georg Fischer-Aktien.

Bei 59,70 CHF erreichte der Titel am 30.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,02 Prozent könnte die Georg Fischer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 38,70 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Georg Fischer-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Georg Fischer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,39 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Georg Fischer 1,35 CHF aus.

Am 03.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Georg Fischer veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Georg Fischer-Anleger Experten zufolge am 01.03.2028 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,84 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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