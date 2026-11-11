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11.11.2026 12:29:00
Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Mittwochmittag mit Aufschlag
Die Aktie von Georg Fischer gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Georg Fischer-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 59,10 CHF zu.
Die Georg Fischer-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 59,10 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 21'103 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Georg Fischer-Aktie bis auf 59,20 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 58,60 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 30'474 Georg Fischer-Aktien.
Bei 59,70 CHF erreichte der Titel am 30.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,02 Prozent könnte die Georg Fischer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 38,70 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Georg Fischer-Aktie.
Experten gehen davon aus, dass Georg Fischer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,39 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Georg Fischer 1,35 CHF aus.
Am 03.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Georg Fischer veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Georg Fischer-Anleger Experten zufolge am 01.03.2028 werfen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,84 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Georg Fischer AG
Analysen zu Georg Fischer AG
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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Georg Fischer am 11.11.2026
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