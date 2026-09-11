Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Georg Fischer-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 55,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'463 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Georg Fischer-Aktie ging bis auf 54,95 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 55,25 CHF. Bisher wurden via SIX SX 5'028 Georg Fischer-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.09.2025 bei 65,80 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,64 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 38,70 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Georg Fischer-Aktie liegt somit 42,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,39 CHF. Im Vorjahr hatte Georg Fischer 1,35 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Georg Fischer am 03.03.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 01.03.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,88 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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