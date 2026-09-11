Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Um 16:28 Uhr ging es für die Georg Fischer-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 55,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'483 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Georg Fischer-Aktie bisher bei 54,55 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 55,25 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 28'895 Georg Fischer-Aktien den Besitzer.

Am 13.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 65,80 CHF an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Georg Fischer-Aktie 19,64 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 38,70 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Georg Fischer-Aktie liegt somit 42,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Georg Fischer-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,35 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,39 CHF aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Georg Fischer am 03.03.2027 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Georg Fischer rechnen Experten am 01.03.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,88 CHF je Georg Fischer-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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