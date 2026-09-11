Georg Fischer Aktie 116915100 / CH1169151003
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11.09.2026 12:29:00
Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Mittag mit Verlusten
Die Aktie von Georg Fischer gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Georg Fischer-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 54,80 CHF nach.
Um 12:28 Uhr fiel die Georg Fischer-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 54,80 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'519 Punkten realisiert. Der Kurs der Georg Fischer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 54,65 CHF nach. Bei 55,25 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 16'575 Georg Fischer-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 65,80 CHF erreichte der Titel am 13.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Georg Fischer-Aktie mit einem Kursplus von 20,07 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 38,70 CHF. Abschläge von 29,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Für Georg Fischer-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,35 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,39 CHF ausgeschüttet werden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Georg Fischer am 03.03.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Georg Fischer-Anleger Experten zufolge am 01.03.2028 werfen.
Den erwarteten Gewinn je Georg Fischer-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,88 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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