Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Georg Fischer-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 52,40 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'610 Punkten steht. Im Tief verlor die Georg Fischer-Aktie bis auf 52,40 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 52,65 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 9'845 Georg Fischer-Aktien.

Bei 66,20 CHF markierte der Titel am 26.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Georg Fischer-Aktie damit 20,85 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 38,70 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,15 Prozent.

Georg Fischer-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,35 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,37 CHF aus.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Georg Fischer wird am 03.03.2027 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Georg Fischer rechnen Experten am 01.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Georg Fischer-Aktie in Höhe von 2,75 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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