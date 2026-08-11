Georg Fischer Aktie 116915100 / CH1169151003
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11.08.2026 09:29:00
Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Georg Fischer. Zuletzt ging es für die Georg Fischer-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 52,40 CHF.
Die Georg Fischer-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 52,40 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'610 Punkten steht. Im Tief verlor die Georg Fischer-Aktie bis auf 52,40 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 52,65 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 9'845 Georg Fischer-Aktien.
Bei 66,20 CHF markierte der Titel am 26.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Georg Fischer-Aktie damit 20,85 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 38,70 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,15 Prozent.
Georg Fischer-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,35 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,37 CHF aus.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Georg Fischer wird am 03.03.2027 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Georg Fischer rechnen Experten am 01.03.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Georg Fischer-Aktie in Höhe von 2,75 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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