Georg Fischer Aktie 116915100 / CH1169151003
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11.08.2026 16:29:00
Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer zeigt sich am Dienstagnachmittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Georg Fischer. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,0 Prozent auf 53,00 CHF zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von Georg Fischer nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,0 Prozent auf 53,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'571 Punkten steht. Bei 53,00 CHF erreichte die Georg Fischer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 52,65 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 48'527 Georg Fischer-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (66,20 CHF) erklomm das Papier am 26.08.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Georg Fischer-Aktie mit einem Kursplus von 24,91 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 38,70 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Abschläge von 26,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,37 CHF, nach 1,35 CHF im Jahr 2025.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Georg Fischer am 03.03.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 01.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Georg Fischer.
Experten gehen davon aus, dass Georg Fischer im Jahr 2026 2,75 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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