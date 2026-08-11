Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 52,30 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'535 Punkten notiert. Die Georg Fischer-Aktie sank bis auf 51,90 CHF. Bei 52,65 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 30'628 Georg Fischer-Aktien umgesetzt.

Am 26.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 66,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,58 Prozent könnte die Georg Fischer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 38,70 CHF. Der aktuelle Kurs der Georg Fischer-Aktie ist somit 26,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Georg Fischer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,37 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Georg Fischer 1,35 CHF aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.03.2027 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 01.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Georg Fischer-Aktie in Höhe von 2,75 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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