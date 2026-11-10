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10.11.2026 09:29:00
Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer zieht am Dienstagvormittag an
Die Aktie von Georg Fischer zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Georg Fischer zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,6 Prozent auf 58,35 CHF.
Um 09:28 Uhr wies die Georg Fischer-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 58,35 CHF nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 21'158 Punkten tendiert. Die Georg Fischer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 58,45 CHF aus. Mit einem Wert von 58,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 8'165 Georg Fischer-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 30.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 59,70 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Georg Fischer-Aktie damit 2,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 38,70 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,68 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem Georg Fischer seine Aktionäre 2025 mit 1,35 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,39 CHF je Aktie ausschütten.
Am 03.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Georg Fischer veröffentlicht werden. Am 01.03.2028 wird Georg Fischer schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Georg Fischer-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,84 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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