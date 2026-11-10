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10.11.2026 16:29:00

Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer gewinnt am Dienstagnachmittag an Boden

Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer gewinnt am Dienstagnachmittag an Boden

Die Aktie von Georg Fischer zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Georg Fischer zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,0 Prozent auf 58,05 CHF.

Georg Fischer
58.04 CHF 2.32%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr ging es für das Georg Fischer-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 58,05 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 21'142 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Georg Fischer-Aktie sogar auf 58,50 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 58,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 42'296 Georg Fischer-Aktien.

Bei 59,70 CHF markierte der Titel am 30.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Georg Fischer-Aktie derzeit noch 2,84 Prozent Luft nach oben. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 38,70 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,33 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten Georg Fischer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,35 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,39 CHF.

Georg Fischer dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 präsentieren. Am 01.03.2028 wird Georg Fischer schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,84 CHF je Aktie in den Georg Fischer-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Georg Fischer am 10.11.2026

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