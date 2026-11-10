Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer schiebt sich am Dienstagmittag vor

Um 12:28 Uhr wies die Georg Fischer-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 58,20 CHF nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 21'172 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Georg Fischer-Aktie zog in der Spitze bis auf 58,50 CHF an. Bei 58,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 31'082 Georg Fischer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.09.2026 bei 59,70 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,58 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 38,70 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Georg Fischer-Aktie derzeit noch 33,51 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten Georg Fischer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,35 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,39 CHF.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Georg Fischer am 03.03.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,84 CHF je Georg Fischer-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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