Georg Fischer Aktie 116915100 / CH1169151003
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10.09.2026 09:29:00
Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Vormittag mit roten Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Georg Fischer. Die Georg Fischer-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 55,85 CHF abwärts.
Die Georg Fischer-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 55,85 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'553 Punkten liegt. Die Georg Fischer-Aktie gab in der Spitze bis auf 55,85 CHF nach. Den Handelstag beging das Papier bei 56,00 CHF. Von der Georg Fischer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3'675 Stück gehandelt.
Am 13.09.2025 markierte das Papier bei 65,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der Georg Fischer-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 38,70 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,35 CHF an Georg Fischer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,39 CHF.
Georg Fischer dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 01.03.2028 dürfte Georg Fischer die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Georg Fischer einen Gewinn von 2,88 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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