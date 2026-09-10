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10.09.2026 16:29:00

Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer tendiert am Nachmittag schwächer

Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer tendiert am Nachmittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Georg Fischer. Die Aktionäre schickten das Papier von Georg Fischer nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 55,20 CHF.

Georg Fischer
55.16 CHF -1.72%
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Um 16:28 Uhr rutschte die Georg Fischer-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,4 Prozent auf 55,20 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'435 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Georg Fischer-Aktie bisher bei 55,15 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 56,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 29'442 Georg Fischer-Aktien den Besitzer.

Am 13.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 65,80 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Georg Fischer-Aktie 19,20 Prozent zulegen. Bei 38,70 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 29,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten Georg Fischer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,35 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,39 CHF.

Die Georg Fischer-Bilanz für Q4 2026 wird am 03.03.2027 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 01.03.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,88 CHF je Georg Fischer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: WHYFRAME / Shutterstock.com
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