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10.09.2026 12:29:00

Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Donnerstagmittag tiefer

Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Donnerstagmittag tiefer

Die Aktie von Georg Fischer gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Georg Fischer nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 55,85 CHF.

Georg Fischer
55.10 CHF -1.82%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 55,85 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'506 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Georg Fischer-Aktie bis auf 55,65 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 56,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 12'798 Georg Fischer-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 65,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 13.09.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,82 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 38,70 CHF. Abschläge von 30,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Georg Fischer-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,35 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,39 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.03.2027 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Georg Fischer rechnen Experten am 01.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Georg Fischer im Jahr 2026 2,88 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Lotus_studio / Shutterstock.com
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