Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Donnerstagmittag tiefer

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 55,85 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'506 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Georg Fischer-Aktie bis auf 55,65 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 56,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 12'798 Georg Fischer-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 65,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 13.09.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,82 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 38,70 CHF. Abschläge von 30,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Georg Fischer-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,35 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,39 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.03.2027 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Georg Fischer rechnen Experten am 01.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Georg Fischer im Jahr 2026 2,88 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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