Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Vormittag mit roten Vorzeichen

Der Georg Fischer-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 52,75 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'537 Punkten steht. Die Georg Fischer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 52,75 CHF ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 52,80 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4'699 Georg Fischer-Aktien.

Am 26.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 66,20 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 38,70 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Georg Fischer-Aktie damit 36,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Georg Fischer-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,35 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,37 CHF belaufen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Georg Fischer am 03.03.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Georg Fischer-Anleger Experten zufolge am 01.03.2028 werfen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,75 CHF je Georg Fischer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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