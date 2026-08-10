Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer wird am Nachmittag ausgebremst

Die Georg Fischer-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 52,60 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'505 Punkten liegt. Die Georg Fischer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 52,15 CHF ab. Den Handelstag beging das Papier bei 52,80 CHF. Der Tagesumsatz der Georg Fischer-Aktie belief sich zuletzt auf 51'212 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.08.2025 bei 66,20 CHF. Der aktuelle Kurs der Georg Fischer-Aktie ist somit 25,86 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 38,70 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Georg Fischer-Aktie liegt somit 35,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Georg Fischer-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,35 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,37 CHF aus.

Die Georg Fischer-Bilanz für Q4 2026 wird am 03.03.2027 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.

Den erwarteten Gewinn je Georg Fischer-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,75 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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