Georg Fischer Aktie 116915100 / CH1169151003
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10.08.2026 12:29:00
Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer fällt am Montagmittag
Die Aktie von Georg Fischer gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Georg Fischer-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 52,60 CHF abwärts.
Um 12:28 Uhr rutschte die Georg Fischer-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 52,60 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'540 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Georg Fischer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 52,15 CHF aus. Bei 52,80 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wurden via SIX SX 25'583 Georg Fischer-Aktien umgesetzt.
Am 26.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 66,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Georg Fischer-Aktie 25,86 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 38,70 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Georg Fischer-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,35 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,37 CHF belaufen.
Die Georg Fischer-Bilanz für Q4 2026 wird am 03.03.2027 erwartet. Schätzungsweise am 01.03.2028 dürfte Georg Fischer die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Georg Fischer im Jahr 2026 2,75 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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