Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer tendiert am Vormittag nordwärts

Um 09:28 Uhr sprang die Georg Fischer-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 56,35 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'813 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Georg Fischer-Aktie sogar auf 56,40 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 56,05 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 10'965 Georg Fischer-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 59,70 CHF erreichte der Titel am 30.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,94 Prozent könnte die Georg Fischer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 38,70 CHF. Mit Abgaben von 31,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 1,35 CHF an Georg Fischer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,39 CHF aus.

Voraussichtlich am 03.03.2027 dürfte Georg Fischer Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 01.03.2028.

Experten taxieren den Georg Fischer-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,84 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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