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09.11.2026 16:29:00
Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer präsentiert sich am Nachmittag fester
Die Aktie von Georg Fischer gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Georg Fischer legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 2,4 Prozent auf 57,55 CHF.
Das Papier von Georg Fischer legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 2,4 Prozent auf 57,55 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'992 Punkten tendiert. Die Georg Fischer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 57,55 CHF. Bei 56,05 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 37'652 Georg Fischer-Aktien.
Bei einem Wert von 59,70 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Georg Fischer-Aktie mit einem Kursplus von 3,74 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 38,70 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,75 Prozent.
Georg Fischer-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,35 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,39 CHF aus.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.03.2027 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Georg Fischer-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 01.03.2028.
In der Georg Fischer-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,84 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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