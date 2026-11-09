Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer präsentiert sich am Nachmittag fester

Das Papier von Georg Fischer legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 2,4 Prozent auf 57,55 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'992 Punkten tendiert. Die Georg Fischer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 57,55 CHF. Bei 56,05 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 37'652 Georg Fischer-Aktien.

Bei einem Wert von 59,70 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Georg Fischer-Aktie mit einem Kursplus von 3,74 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 38,70 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,75 Prozent.

Georg Fischer-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,35 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,39 CHF aus.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.03.2027 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Georg Fischer-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 01.03.2028.

In der Georg Fischer-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,84 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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