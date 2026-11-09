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09.11.2026 12:29:00
Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer zeigt sich am Montagmittag gestärkt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Georg Fischer. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 57,05 CHF zu.
Um 12:28 Uhr sprang die Georg Fischer-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 57,05 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'933 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Georg Fischer-Aktie bei 57,15 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 56,05 CHF. Bisher wurden heute 24'813 Georg Fischer-Aktien gehandelt.
Bei 59,70 CHF erreichte der Titel am 30.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,65 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 38,70 CHF am 23.03.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Georg Fischer-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,35 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,39 CHF aus.
Die Georg Fischer-Bilanz für Q4 2026 wird am 03.03.2027 erwartet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Georg Fischer-Anleger Experten zufolge am 01.03.2028 werfen.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,84 CHF je Georg Fischer-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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