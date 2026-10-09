Georg Fischer Aktie 116915100 / CH1169151003
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09.10.2026 09:29:00
Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer gewinnt am Freitagvormittag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Georg Fischer. Das Papier von Georg Fischer konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,3 Prozent auf 57,50 CHF.
Um 09:28 Uhr ging es für das Georg Fischer-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 57,50 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'526 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Georg Fischer-Aktie bis auf 57,50 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 57,45 CHF. Von der Georg Fischer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'310 Stück gehandelt.
Bei 63,50 CHF erreichte der Titel am 10.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,43 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Georg Fischer-Aktie. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 38,70 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Georg Fischer-Aktie mit einem Verlust von 32,70 Prozent wieder erreichen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,39 CHF. Im Vorjahr hatte Georg Fischer 1,35 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Am 03.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Georg Fischer veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Georg Fischer-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 01.03.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,88 CHF je Georg Fischer-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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