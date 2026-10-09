Georg Fischer Aktie 116915100 / CH1169151003
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09.10.2026 16:29:00
Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Freitagnachmittag freundlich
Die Aktie von Georg Fischer gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 2,6 Prozent auf 58,25 CHF zu.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 2,6 Prozent auf 58,25 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'557 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Georg Fischer-Aktie bei 58,85 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 57,45 CHF. Bisher wurden via SIX SX 43'971 Georg Fischer-Aktien gekauft oder verkauft.
Der Anteilsschein kletterte am 10.10.2025 auf bis zu 63,50 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,01 Prozent hinzugewinnen. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 38,70 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Georg Fischer-Aktie damit 50,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,39 CHF. Im Vorjahr erhielten Georg Fischer-Aktionäre 1,35 CHF je Wertpapier.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Georg Fischer am 03.03.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 01.03.2028 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Georg Fischer einen Gewinn von 2,88 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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Georg Fischer am 09.10.2026
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