Georg Fischer-Aktie aktuell: Georg Fischer mit negativen Vorzeichen

Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0.3 Prozent auf 982.50 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 12'817 Punkten steht.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 43.00 CHF je Georg Fischer-Aktie belaufen.

Die Georg Fischer AG ist ein schweizer Industriekonzern, welcher in der Automobilbranche, der Rohrleitungsindustrie sowie in der Werkzeugmaschinenbranche tätig ist. Das Unternehmen bemüht sich dabei um ein umweltbewusstes und nachhaltiges Arbeiten. Es umfasst unter anderem drei Stiftungen, die Stiftung Eisenbibliothek, eine private Büchersammlung zum Werkstoff Eisen, die Stiftung Clean Water, welche der Förderung von Trinkwasser dient, und die Stiftung Paradies, welche zur Erhaltung von Landschaft und Gebäuden sowie zur Denkmalpflege gegründet wurde.

