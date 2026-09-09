Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Vormittag mit angezogener Handbremse

Die Georg Fischer-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 57,25 CHF an der Tafel. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 19'735 Punkten tendiert. Die Georg Fischer-Aktie legte bis auf 57,25 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Georg Fischer-Aktie sank bis auf 56,90 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 57,10 CHF. Zuletzt wechselten 6'127 Georg Fischer-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 10.09.2025 auf bis zu 66,10 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Georg Fischer-Aktie mit einem Kursplus von 15,46 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 38,70 CHF am 23.03.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,40 Prozent.

Georg Fischer-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,35 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,39 CHF aus.

Am 03.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 01.03.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,88 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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