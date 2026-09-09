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Georg Fischer Aktie 116915100 / CH1169151003

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09.09.2026 16:29:00

Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Nachmittag mit Verlusten

Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Nachmittag mit Verlusten

Die Aktie von Georg Fischer gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Georg Fischer-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 56,15 CHF abwärts.

Georg Fischer
56.13 CHF -1.71%
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Die Georg Fischer-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 56,15 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'585 Punkten steht. Der Kurs der Georg Fischer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 55,85 CHF nach. Bei 57,10 CHF eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Georg Fischer-Aktie belief sich zuletzt auf 53'486 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 10.09.2025 auf bis zu 66,10 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,72 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Georg Fischer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (38,70 CHF). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Georg Fischer-Aktie 45,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Georg Fischer-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,35 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,39 CHF ausgeschüttet werden.

Georg Fischer wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,88 CHF je Georg Fischer-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: nanantachoke / Shutterstock.com
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