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09.09.2026 12:29:00

Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer verliert am Mittwochmittag

Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer verliert am Mittwochmittag

Die Aktie von Georg Fischer gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Georg Fischer-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 56,40 CHF.

Georg Fischer
57.20 CHF 0.17%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr ging es für die Georg Fischer-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 56,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'674 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Georg Fischer-Aktie bisher bei 56,35 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 57,10 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 28'132 Georg Fischer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.09.2025 markierte das Papier bei 66,10 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 17,20 Prozent Plus fehlen der Georg Fischer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 38,70 CHF. Mit einem Kursverlust von 31,38 Prozent würde die Georg Fischer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,35 CHF an Georg Fischer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,39 CHF.

Georg Fischer dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 01.03.2028.

Den erwarteten Gewinn je Georg Fischer-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,88 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: PopTika / Shutterstock.com
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