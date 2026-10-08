Georg Fischer Aktie 116915100 / CH1169151003
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08.10.2026 09:29:00
Georg Fischer Aktie News: Anleger schicken Georg Fischer am Donnerstagvormittag ins Minus
Die Aktie von Georg Fischer gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Georg Fischer-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 56,70 CHF abwärts.
Die Georg Fischer-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 56,70 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'360 Punkten liegt. Im Tief verlor die Georg Fischer-Aktie bis auf 56,70 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 57,30 CHF. Bisher wurden via SIX SX 3'226 Georg Fischer-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 10.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 63,50 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (38,70 CHF). Derzeit notiert die Georg Fischer-Aktie damit 46,51 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Für Georg Fischer-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,35 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,39 CHF ausgeschüttet werden.
Georg Fischer wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 vorlegen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Georg Fischer möglicherweise am 01.03.2028 präsentieren.
In der Georg Fischer-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,88 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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