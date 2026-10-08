Georg Fischer Aktie 116915100 / CH1169151003
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08.10.2026 16:29:00
Georg Fischer Aktie News: Anleger schicken Georg Fischer am Nachmittag ins Minus
Die Aktie von Georg Fischer gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Georg Fischer gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 57,30 CHF abwärts.
Das Papier von Georg Fischer gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 57,30 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'436 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Georg Fischer-Aktie bis auf 56,50 CHF ein. Mit einem Wert von 57,30 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 36'823 Georg Fischer-Aktien den Besitzer.
Bei 63,50 CHF erreichte der Titel am 10.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 10,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 38,70 CHF am 23.03.2026. Mit einem Kursverlust von 32,46 Prozent würde die Georg Fischer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Zuletzt erhielten Georg Fischer-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,35 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,39 CHF aus.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Georg Fischer wird am 03.03.2027 gerechnet. Georg Fischer dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 01.03.2028 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,88 CHF je Aktie in den Georg Fischer-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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Georg Fischer am 08.10.2026
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