Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Mittag mit Verlusten

Die Georg Fischer-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 1,1 Prozent auf 57,20 CHF nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'381 Punkten liegt. Im Tief verlor die Georg Fischer-Aktie bis auf 56,50 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 57,30 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 23'293 Georg Fischer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 63,50 CHF markierte der Titel am 10.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Georg Fischer-Aktie damit 9,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 38,70 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Georg Fischer-Aktie 47,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Georg Fischer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,39 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Georg Fischer 1,35 CHF aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Georg Fischer am 03.03.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Georg Fischer rechnen Experten am 01.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,88 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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