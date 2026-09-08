Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Vormittag leichter

Die Georg Fischer-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 1,2 Prozent auf 56,35 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'911 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Georg Fischer-Aktie bis auf 56,35 CHF. Bei 56,55 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 5'928 Georg Fischer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 66,10 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,30 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 38,70 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,39 CHF, nach 1,35 CHF im Jahr 2025.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.03.2027 erfolgen. Am 01.03.2028 wird Georg Fischer schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Georg Fischer-Aktie in Höhe von 2,88 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Georg Fischer-Aktie

Georg Fischer-Aktie beflügelt: Zuwachs bei Umsatz und Auftragseingang

Georg Fischer-Aktie steigt: Verkauf von Turbinen- und Luftfahrtgiesserei an CPP

SPI-Titel Georg Fischer-Aktie: Auf dieser Höhe bewegt sich die Georg Fischer-Dividende