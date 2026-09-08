Georg Fischer Aktie 116915100 / CH1169151003
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08.09.2026 12:29:00
Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Mittag im Aufwind
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Georg Fischer. Zuletzt ging es für das Georg Fischer-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 57,25 CHF.
Die Georg Fischer-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 57,25 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'885 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Georg Fischer-Aktie sogar auf 57,25 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 56,55 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 20'362 Georg Fischer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 10.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 66,10 CHF an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,46 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 38,70 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Derzeit notiert die Georg Fischer-Aktie damit 47,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem Georg Fischer seine Aktionäre 2025 mit 1,35 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,39 CHF je Aktie ausschütten.
Am 03.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Georg Fischer rechnen Experten am 01.03.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Georg Fischer im Jahr 2026 2,88 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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