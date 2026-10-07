Georg Fischer Aktie 116915100 / CH1169151003
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07.10.2026 09:29:00
Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer wird am Mittwochvormittag ausgebremst
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Georg Fischer. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 58,55 CHF.
Die Georg Fischer-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 58,55 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'529 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Georg Fischer-Aktie bis auf 58,45 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 58,50 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 6'271 Georg Fischer-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 08.10.2025 auf bis zu 64,30 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,82 Prozent könnte die Georg Fischer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 38,70 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Georg Fischer-Aktie 51,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,35 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,39 CHF.
Georg Fischer wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 01.03.2028 erwartet.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,88 CHF je Georg Fischer-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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