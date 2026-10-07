Georg Fischer Aktie 116915100 / CH1169151003
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07.10.2026 16:29:00
Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Georg Fischer gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Georg Fischer-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,2 Prozent auf 57,65 CHF.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 2,2 Prozent auf 57,65 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'504 Punkten steht. Der Kurs der Georg Fischer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 57,65 CHF nach. Bei 58,50 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 43'955 Georg Fischer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 08.10.2025 markierte das Papier bei 64,30 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 11,54 Prozent Plus fehlen der Georg Fischer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 38,70 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Georg Fischer-Aktie 48,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Georg Fischer-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,35 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,39 CHF belaufen.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.03.2027 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Georg Fischer-Anleger Experten zufolge am 01.03.2028 werfen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Georg Fischer-Aktie in Höhe von 2,88 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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Georg Fischer am 07.10.2026
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