Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 2,2 Prozent auf 57,65 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'504 Punkten steht. Der Kurs der Georg Fischer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 57,65 CHF nach. Bei 58,50 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 43'955 Georg Fischer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.10.2025 markierte das Papier bei 64,30 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 11,54 Prozent Plus fehlen der Georg Fischer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 38,70 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Georg Fischer-Aktie 48,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Georg Fischer-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,35 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,39 CHF belaufen.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.03.2027 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Georg Fischer-Anleger Experten zufolge am 01.03.2028 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Georg Fischer-Aktie in Höhe von 2,88 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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