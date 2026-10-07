Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Mittwochmittag mit roten Vorzeichen

Um 12:28 Uhr fiel die Georg Fischer-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 58,35 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'517 Punkten steht. In der Spitze fiel die Georg Fischer-Aktie bis auf 58,35 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 58,50 CHF. Bisher wurden heute 21'638 Georg Fischer-Aktien gehandelt.

Am 08.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 64,30 CHF ein 52-Wochen-Hoch. 10,20 Prozent Plus fehlen der Georg Fischer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 38,70 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 33,68 Prozent könnte die Georg Fischer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 1,35 CHF an Georg Fischer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,39 CHF aus.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Georg Fischer wird am 03.03.2027 gerechnet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Georg Fischer möglicherweise am 01.03.2028 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,88 CHF je Georg Fischer-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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