Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer tendiert am Vormittag seitwärts

Die Georg Fischer-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 55,70 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 20'006 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Georg Fischer-Aktie bei 55,90 CHF. Die Georg Fischer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 55,65 CHF ab. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 55,70 CHF. Von der Georg Fischer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6'613 Stück gehandelt.

Bei 66,10 CHF erreichte der Titel am 10.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,67 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Georg Fischer-Aktie. Bei 38,70 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Georg Fischer-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,39 CHF. Im Vorjahr hatte Georg Fischer 1,35 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.03.2027 erfolgen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Georg Fischer möglicherweise am 01.03.2028 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,88 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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