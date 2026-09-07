Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer tendiert am Montagnachmittag fester

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 56,65 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'098 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Georg Fischer-Aktie bei 56,70 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 55,70 CHF. Der Tagesumsatz der Georg Fischer-Aktie belief sich zuletzt auf 56'963 Aktien.

Am 10.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 66,10 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Georg Fischer-Aktie damit 14,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 38,70 CHF. Mit Abgaben von 31,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten Georg Fischer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,35 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,39 CHF.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Georg Fischer wird am 03.03.2027 gerechnet. Schätzungsweise am 01.03.2028 dürfte Georg Fischer die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Georg Fischer im Jahr 2026 2,88 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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