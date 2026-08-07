Georg Fischer Aktie 116915100 / CH1169151003
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07.08.2026 09:29:00
Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Vormittag im Minus
Die Aktie von Georg Fischer gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Georg Fischer-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 53,10 CHF.
Die Georg Fischer-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 0,6 Prozent auf 53,10 CHF nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'502 Punkten steht. Die Georg Fischer-Aktie sank bis auf 53,10 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 53,25 CHF. Zuletzt wechselten 3'365 Georg Fischer-Aktien den Besitzer.
Am 26.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 66,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 38,70 CHF. Mit Abgaben von 27,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,37 CHF. Im Vorjahr erhielten Georg Fischer-Aktionäre 1,35 CHF je Wertpapier.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Georg Fischer am 03.03.2027 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Georg Fischer rechnen Experten am 01.03.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,75 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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