Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Vormittag im Minus

Die Georg Fischer-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 0,6 Prozent auf 53,10 CHF nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'502 Punkten steht. Die Georg Fischer-Aktie sank bis auf 53,10 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 53,25 CHF. Zuletzt wechselten 3'365 Georg Fischer-Aktien den Besitzer.

Am 26.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 66,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 38,70 CHF. Mit Abgaben von 27,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,37 CHF. Im Vorjahr erhielten Georg Fischer-Aktionäre 1,35 CHF je Wertpapier.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Georg Fischer am 03.03.2027 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Georg Fischer rechnen Experten am 01.03.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,75 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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