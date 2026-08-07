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Georg Fischer Aktie 116915100 / CH1169151003

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07.08.2026 16:29:00

Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Freitagnachmittag mit Einbussen

Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Freitagnachmittag mit Einbussen

Die Aktie von Georg Fischer gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Georg Fischer-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 53,05 CHF.

Georg Fischer
53.01 CHF -1.27%
Kaufen Verkaufen

Die Georg Fischer-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 53,05 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'560 Punkten steht. Im Tief verlor die Georg Fischer-Aktie bis auf 52,80 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 53,25 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 49'423 Georg Fischer-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 66,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 26.08.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Georg Fischer-Aktie liegt somit 19,86 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 38,70 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Georg Fischer-Aktie.

Zuletzt erhielten Georg Fischer-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,35 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,37 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.03.2027 terminiert. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Georg Fischer-Anleger Experten zufolge am 01.03.2028 werfen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,75 CHF je Georg Fischer-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: nanantachoke / Shutterstock.com
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